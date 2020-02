vor 29 Min.

Zwei Festnahmen: Wohnwagen aus Möttingen taucht im Ausland auf

Am Dienstagmittag fällt der Diebstahl in Möttingen auf. Wenige Stunden später finden ausländische Polizisten das fast 50.000 Euro teure Fahrzeug.

Ein erst kürzlich zugelassener Wohnwagen im Wert von etwa 46 500 Euro ist in Möttingen gestohlen und später von der französischen Polizei gefunden geworden. Der Wohnwagen war der Polizei zufolge auf einem abgesperrten Wohnwagenstellplatz abgestellt. Die Diebe öffneten mit einem Werkzeug das Schloss des Abstellplatzes und entwendeten dann zunächst unbemerkt den Wohnwagen. Nachdem der Diebstahl am Dienstagmittag bemerkt und Anzeige erstattet worden war, leitete die Polizei Nördlingen eine Fahndung ein. Dabei wurden auch ausländische Polizeibehörden verständigt. Die Polizei in Frankreich fand dann am gleichen Abend bei Bethunes den Wohnwagen und nahm zwei Männer fest. Der Wohnwagen wurde sichergestellt, sodass er wieder zu seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden kann. (pm)

Lesen Sie mehr zu Polizei und Justiz im Ries:

Prügelten sich Senioren auf der Kaiserwiese in Nördlingen?

Lautstarker Streit führt zu Drogenfund

Stadtmauermuseum und Juze: Einbruchsserie im Ries geht weiter

Themen folgen