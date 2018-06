vor 17 Min.

Zwei Gruppen gehen aufeinander los

In beiden Gruppen hat sich offenbar eine Frau namens Lea befunden, das sorgte für Verwechslungen und eine Schlägerei.

In der Nähe eines Schnellrestaurants in der Würzburger Straße in Nördlingen ist es in der Nacht auf Samstag zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Gruppen gekommen. Auslöser war hier die Verwechslung eines Namens, teilt die Polizei mit.

In beiden Gruppen war eine junge Frau mit dem Vornamen Lea dabei. Als dieser Name aus der Gruppe des Geschädigten heraus gerufen wurde, war ein 18-Jähriger aus der anderen Gruppe der Meinung, dass nach „seiner“ Lea gerufen wurde. Schließlich verpasste der 18-Jährige einem 21-Jährigen aus der anderen Gruppe junger Erwachsener mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Der Beschuldigte entfernte sich zusammen mit seinen Begleitern, konnte aber durch die sofortige Fahndung in der Nähe eines der Parkplätze der Nördlinger Mess’ von der Polizei angetroffen werden. Der 21-Jährige musste zur ambulanten Behandlung ins Nördlinger Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt Prellungen im Gesicht und eine Schwellung am linken Auge. RN

Themen Folgen