Zwei Kinder stehlen in einem Supermarkt in Wallerstein Lebensmittel. Sie betreten das Geschäft mehrmals und lagern das Diebesgut bei ihren Fahrrädern.

Zwei Minderjährige haben in einem Supermarkt in Wallerstein Lebensmittel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Angestellte des Netto-Marktes am Montagvormittag wie zwei Kinder im Alter von 13 und 9 Jahren Lebensmittel in ihren Rucksäcken verschwinden ließen.

Wallerstein: Insgesamt stehlen die Kinder Waren im Wert vom 70 Euro

Die beiden leerten ihre Taschen in ihre Fahrradkörbe und betraten das Geschäft mehrmals. Die Angestellte sprach daraufhin die Kinder an und verständigte die Nördlinger Polizei. Insgesamt stahlen die Kinder Waren im Wert von rund 70 Euro. Die Eltern der beiden wurden informiert und die Kinder an diese übergeben. (pm)

