15:20 Uhr

Zwei Männer geraten in Nördlingen aneinander: Zahn wackelt

Ein 22-Jähriger schlägt einen 24-Jährigen mit der Faust gegen den Hals.

Heftig aneinander geraten sind zwei junge Männer am Montagabend, gegen 22.45 Uhr, in der Reimlinger Straße in Nördlingen. Ein 22-Jähriger schlug seinen 24 Jahre alten Kontrahenten mit der Faust gegen den Hals. Der wiederum prallte daraufhin mit dem Mund gegen ein Verkehrszeichen. Jetzt wackelt einer seiner Zähne, berichtet die Polizei. Beide Männer waren alkoholisiert. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, müssen die Beamten noch ermitteln. (pm)

Themen Folgen