11:43 Uhr

Zwei Männer machen Diebestour durch Nördlingen

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in mehreren Geschäften in Nördlingen Waren gestohlen haben sollen.

Zwei Cousins haben in mehreren Geschäften in Nördlingen Waren gestohlen. Die Männer im Alter von 40 und 45 Jahren sind am Dienstagmittag einem Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt in Baldingen aufgefallen. Die mutmaßlichen Diebe versteckten nach Angaben der Polizei mehrere Artikel unter ihrer Kleidung und versuchten so, unerkannt aus dem Markt zu kommen. Die Beamten kontrollierten anschließend das Fahrzeug der beiden. Dabei fiel ihnen neues Werkzeugzubehör im Wert von über 1000 Euro auf. Zudem war der Fahrer mit über 0,5 Promille alkoholisiert.

Diebstahl: Drei weitere Geschäfte in Nördlingen sind betroffen

Durch Ermittlungen konnten die ebenso gestohlenen Waren im Auto drei weiteren Geschäften in Nördlingen zugeordnet werden. Die festgenommenen Beschuldigten wohnen derzeit vorübergehend im angrenzenden Ostalbkreis. Bei einer Wohnungsdurchsuchung mit Unterstützung von Polizeibeamten aus Baden-Württemberg konnte weiteres Diebesgut aus der Baumarktbranche aufgefunden werden. Woher diese Waren stammen, ist der Polizei zufolge noch nicht abschließend geklärt. Die beiden Cousins werden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter in Augsburg vorgeführt. (pm)

