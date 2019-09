Zwei Männer sterben: Sind Drogen die Ursache?

Plus Zwei Fälle im Ries werden derzeit untersucht: Es besteht der Anfangsverdacht, dass Rauschgift die Todesursache sein könnte. Welche Drogen derzeit im Landkreis Donau-Ries im Umlauf sind.

Noch stehen die chemisch-toxikologischen Gutachten aus. Und es kann auch noch eine Weile dauern, bis sie fertig sind und damit endgültig geklärt ist, woran zwei Männer aus dem Ries in den vergangenen Wochen gestorben sind. In beiden Fällen gibt es einen Anfangsverdacht, wie Sprecher Michael Jakob vom Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Augsburg gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Die Männer könnten infolge ihres Drogenkonsums gestorben sein, doch Jakob betont: „Wir müssen auf die Ergebnisse warten.“

Im vergangenen Jahr gab es im gesamten Landkreis Donau-Ries vier Drogentote, so der Polizeisprecher. Im Jahr zuvor waren es lediglich zwei. Meist sei die Todesursache, dass die Menschen lange Zeit Drogen konsumiert hätten – oder dass sie verschiedene Stoffe zusammen nutzten. Bei der Polizei in Nördlingen wird laut Leiter Walter Beck derzeit ein Fall bearbeitet, bei dem es um Heroin geht. Kokain und Badesalze spielten im Ries kaum eine Rolle, sagt der Polizeichef.

Sorgen bereiten Kräutermischungen

Mehr Sorgen bereitet Beck, dass die Kräutermischungen in den bunten Tütchen verstärkt konsumiert werden. Zwei seiner Kollegen kümmern sich hauptsächlich um Drogendelikte, die Beamten sind in Zivil unterwegs. Verstärktes Augenmerk legen Beck und seine Kollegen auch auf Autofahrer, die unter Drogen am Steuer sitzen. „Deren Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit sind stark eingeschränkt“, sagt Beck. In der jüngeren Vergangenheit habe man genauso viele Fahrten unter Drogen- wie unter Alkoholeinfluss gezählt.

Erika Eisenbart leitet die Suchtfachambulanz der Caritas in Donauwörth. Grundsätzlich werden im Kreis alle Arten von Drogen angeboten, sagt sie. Kräutermischungen seien aber durchaus im Trend. Jeder Konsument sei dabei eine Art Versuchskaninchen, betont sie – weil nie klar sei, was die Hersteller so alles in die Tütchen packen. Die Kräutermischungen bestellten die Konsumenten im Internet. Cannabis sei am meisten verbreitet, so Eisenbart. Und ihre Kollegin Kathrin Göppel, die im Café Connection arbeitet, bestätigt, dass THC-haltige Produkte sowohl von Erwachsenen, als auch von Jugendlichen konsumiert werden. Auch Fentanyl werde derzeit immer mehr konsumiert.

Cannabis wird oft verharmlost

Im Café Connection wird unter anderem eine sogenannte Switch-Gruppe angeboten. Jugendliche, die mit THC-haltigen Produkten von der Polizei erwischt werden, werden bei den Treffen beispielsweise darüber aufgeklärt, welche Nebenwirkungen der Konsum haben kann. So mancher Jugendlicher sage, dass er lieber kiffe, als Alkohol zu trinken, berichtet Göppel. Das sei zwar illegal, doch man habe keinen Kater. Dass Cannabis oft verharmlost wird, beobachtet auch Stefan Graßl vom Landratsamt in Donauwörth, Sprecher des Arbeitskreises Suchtprävention. Er informiert in Schulen über Drogen. Dabei will Graßl stets von den Jugendlichen wissen, in welchen Filmen Leute, die kiffen, schlecht wegkommen – eine Antwort bekommt er nie. Der Wirkstoff THC könne Psychosen auslösen und auch zu Entwicklungsverzögerungen führen, wenn er früh konsumiert wird, warnt Graßl. Und: Man kann von ihm abhängig werden.

Doch was tun, wenn ein Bekannter offensichtlich Drogen nimmt? Ansprechen, rät Erika Eisenbart von der Suchtfachambulanz, und Interesse zeigen. Nach dem „Warum“ fragen und die Folgen widerspiegeln. Polizeichef Walter Beck empfiehlt Eltern, „Null Toleranz“ walten zu lassen und auf die Beendigung des Konsums hinzuwirken: „Es ist sinnvoll für Eltern, die Motivation für den Drogenkonsum und auch die Art der Drogen herauszufinden. „Geständnisse“ zu erzwingen, bringt dagegen gar nichts und zerstört zudem das Vertrauensverhältnis.“ Wichtig sei es, Kindern zuzuhören und ihnen klar zu machen, dass man sich Sorgen macht. „Ist ein Gespräch gar nicht möglich, weil die Fronten zu verhärtet sind, ist professionelle Hilfe dringend nötig.“

Kontakt: In Nördlingen gibt es eine Außenstelle der Suchtfachambulanz der Caritas in Donauwörth, Telefon 09081/2907030. Das Café Connection hat die Telefonnummer 0906/1808.