02.10.2019

Zwei Rieser messen sich in TV-Show Ninja Warrior

Fabiola Hopp und Jonathan Genck sind am Freitagabend um 20.15 Uhr in der neuen Staffel von Ninja Warrior Germany 2019 zu sehen.

Von Verena Mörzl

Diese Show ist eine sportliche Herausforderung. Nicht ohne Grund treten deutsche Top-Athleten wie der Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg an – in der Show kommen alle an ihre Belastungsgrenzen und dennoch macht sie Spaß. Die Bewerbung ist ebenfalls nicht ohne, die nächste Hürde wartet an den Vorbereitungsterminen. Wer es in die ersten TV-Shows schafft, der darf mit recht behaupten, ein vielseitiger Athlet zu sein. Am Freitagabend wird um 20.15 Uhr die vierte Folge der aktuellen Ninja-Warrior-Staffel im Fernsehen (RTL) gezeigt. Neben der Rieser-Kraftwerk-Geschäftsführerin Fabiola Hopp ist auch der aus Nördlingen stammende, frühere TSV-Basketballer und Leichtathlet Jonathan Genck zu sehen.

Ninja Warrior: Parcours so schnell wie möglich meistern

Ziel der Show ist es, einen anspruchsvollen Geräte-Parcours so schnell wie möglich zu überwinden. Es gilt, von Hindernis zu Hindernis zu springen. Viel Körperspannung erfordert die sich drehende Scheibe – bloß nicht ins Wasserbecken fallen, sonst scheiden die Teilnehmer aus. Doch die Scheibe dreht sich immer schneller. Nach vielen weiteren Hindernissen, bei denen vor allem Kraft in den Armen und im Rumpf gefragt ist, steht am Ende die Steilwand. So schnell wie möglich müssen die Teilnehmer an ihr hochrennen und sich am Überhang schließlich auf die Plattform ziehen. Oben angekommen wartet ein Buzzer: Erst wann dieser gedrückt wird, stoppt die Zeit. Die Steilwand ist nach anstrengenden Hindernissen der fiese Endgegner. In diesem Jahr gibt es bei Ninja Warrior Germany sogar zwei Wände, neben der 4,35 hohen Wand die mit 5,5 Metern.

Die besten sieben Athleten jeder Vorrunden-Show kommen ins Halbfinale, bei entsprechender Leistung rückt neuerdings die beste Frau als achte Athletin nach. Das sportliche Talent, das bei „Ninja Warrior Germany 2019“ am weitesten kommt, erhält ein Preisgeld und eine Medaille.

Wie weit werden Fabiola Hopp und Jonathan Genck kommen? Die Auflösung gibt es am Freitagabend. Die Sportler werden die Ausstrahlung wie viele Bekannte mit Freunden im Fernsehen anschauen und mitfiebern.

