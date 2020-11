vor 18 Min.

Zwei Unfälle mit Fahrerflucht im Ries

In den vergangenen Tagen kommt es zu zwei Autounfällen, bei denen die Verursacher fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu insgesamt zwei Unfallfluchten ist es in den vergangenen Tagen in Möttingen und Reimlingen gekommen. In einem Fall berichtet die Polizei, dass ein am Straßenrand der Möttinger Straße In der Rittel geparktes Auto beschädigt worden ist. Dies geschah im Zeitraum zwischen Samstag, 21. November, und Montag, 23. November. Das blaue Fahrzeug der Marke Skoda wurde am linken Kotflügel angefahren, sodass ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Auto touchiert Außenspiegel auf der B25 bei Reimlingen

In einem weiteren Fall fuhr ein 50-Jähriger am Montag gegen 8.40 Uhr mit seinem Renault auf der B25 in Richtung Möttingen. Auf der Höhe von Reimlingen befindet sich aufgrund der Baustelle eine Umfahrung der Straße. Dort kam dem 50-Jährigen laut Polizeiangaben ein Fahrzeug entgegen und touchierte den linken Außenspiegel des Renaults. Der entgegenkommende Fahrer soll weitergefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen