vor 47 Min.

Zwei Verletzte bei Traktorunfall

Ein Traktorunfall bei Dornstadt endete für die beiden Insassen mit Verletzungen. Der 16-Jährige Fahrer konnte das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr kontrollieren.

Am Dienstagnachmittag ist auf der Landstraße von Lochenbach nach Dornstadt ein Traktorunfall geschehen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 16-Jähriger mit dem Traktor in Richtung Dornstadt. Als er in einen Feldweg abbiegen wollte, geriet er auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und fuhr in der Folge in einen angrenzenden Graben.

Bei dem Aufprall wurde der junge Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert. Ein 50 jähriger Mitfahrer auf dem Traktor verletzte sich ebenfalls mittelschwer.

Hoher Schaden an Traktor nach Unfall bei Dornstadt

Beide Männer wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der verunfallte Traktor wurde erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. (pm)

