vor 17 Min.

Zwei Verletzte bei zweitem Unfall

Der Ausleger einer Arbeitsbühne löst sich beim Abbiegen. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Der Ausleger einer Arbeitsbühne hat am Freitagmittag mehrere Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und eine Leitplanke beschädigt. Die Arbeitsbühne war an einem Pkw angehängt, dessen Fahrer von Rudelstetten kommend nach links auf die Staatsstraße in Richtung Fessenheim einfahren wollte. Dabei löste sich laut Polizeibericht vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Ausleger. Der Arbeitskorb schwenkte aus, und es kam zu seinem Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Aufgrund der blockierten Fahrbahn mussten mehrere Fahrzeuge anhalten. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, als ein 29-Jähriger auf einen mit Warnblinklicht stehenden Pkw auffuhr. Dessen Fahrerin und der Beifahrer des Verursachers erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15000 Euro. (pm)

