vor 50 Min.

Zwei Verletzte nach Motorradunfall

Die Verunglückten wurden nach dem Crash bei Mündling ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall in Mündling haben sich am Sonntagmittag ein Motorradfahrer und seine Sozia verletzt. Nach Angaben der Polizei musste der 58-Jährige in der Luggasse stark abbremsen, weil eine junge Frau mit ihrem Auto rückwärts aus einem Hof rangierte. Die 23-Jährige tastete sich wegen der eingeschränkten Sicht langsam auf die Straße und hielt sofort an, als sie das nahende Krad bemerkte.

Dessen Fahrer konnte seine Maschine wegen der Vollbremsung aber nicht mehr unter Kontrolle halten und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen kamen der Mann und seine Begleiterin, 57, mit leichteren Blessuren davon. Das BRK brachte die Verunglückten ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt. dz

