Zwei Zentren, die wetteifern

Plus Der Landrat spricht im Kreistag über die gescheiterte Fusion der Sparkassen Nördlingen und Donauwörth-Oettingen: Mehrheit im Zweckverband war nicht absehbar.

Von Martina Bachmann

Der Landkreis Donau-Ries als eine große Einheit, in der alle an einem Strang ziehen? Das mag ein Ziel von vielen sein. Doch in der Realität gibt es zwei Zentren – Nördlingen und Donauwörth – die man in einigen Bereichen wohl durchaus als Rivalen bezeichnen kann. Landrat Stefan Rößle nutzte seinen Jahresrückblick im Kreistag, um genau darauf einzugehen. Im Zusammenhang mit dem Scheitern der Sparkasse Donau-Ries sagte er: Statt eine Einheit herbeiführen zu wollen, könnte man auch aus der Not eine Tugend machen – und akzeptieren, dass es im Kreis eben zwei große Städte gibt, die miteinander wetteifern. Schon für das Arzneimittel Doppelherz sei einst mit dem Spruch „Mit der Kraft der zwei Herzen“ geworben worden, meinte Rößle nicht ohne ein Schmunzeln. Und im Landkreis Neu-Ulm, in dem es nur ein großes Zentrum gebe, werde schließlich über den Nuxit debattiert.

Rößle betonte in seinem Jahresrückblick vor den Kreisräten, dass ihm eine Sparkasse Nordschwaben am Herzen gelegen sei. Im Verwaltungsrat der Sparkasse Donauwörth-Oettingen hätte man eine knappe Mehrheit dafür erreichen können. Doch es sei nicht absehbar gewesen, ob man im Zweckverband für diese Lösung mit einem handelsrechtlichen Sitz in Dillingen die notwendige Zweidrittel-Mehrheit bekommen hätte. Der Zusammenschluss zwischen Nördlingen und Dillingen sei für ihn, so der Landrat, nur die dritte Option – aber besser als nichts: „Ich würde mich freuen, wenn das der erste Schritt zu einer nordschwäbischen Sparkasse wäre.“ Rößle ging ausführlich auf die wichtigsten Themen der Kreispolitik im vergangenen Jahr ein. So habe man beispielsweise eine Million Euro für zusätzliche Pflegekräfte in den Kreiskrankenhäusern bereitgestellt – und so einen Imagewechsel erreicht: Statt dass sich die eigenen Pflegekräfte bei anderen Häusern bewerben, bekomme man Bewerbungen von Pflegern von außerhalb. „Weitestgehend“ seien derzeit alle Stellen besetzt, teilte Rößle mit. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Markenprozess braucht zehn Jahre, um gewünschte Wirkung zu erzielen Die Marke Donauries hat mittlerweile 183 Partner. Der Landrat erinnerte daran, dass sie ins Leben gerufen wurde, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Er ging auf die Kritik an der Marke ein: Schon beim Start vor drei Jahren hätten Experten daraufhin gewiesen, dass ein Markenprozess in der Regel zehn Jahre benötige, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. „Was würden die Kritiker sagen, wenn wir den Markenprozess nicht eingeleitet hätten? Wahrscheinlich: Warum tut der Landkreis nichts gegen den Fachkräftemangel?“ Wie berichtet, bietet der Landkreis ein sogenanntes Flächenmanagement an. Rund 100 Flächen beziehungsweise Leerstände in Kommunen seien mittlerweile vermittelt worden – so spare man sich 100 Bauplätze, rechnete der Landrat vor. Rößle kündigte zudem eine sogenannte Wohnraumstudie an. Mit ihr soll ermittelt werden, welche Wohnformen sich die Menschen wünschen. Erfolgreich ausgeweitet wurde das Programm „10 Schulen für Afrika“. Deutschlandweit seien bereits 39 Schulen angestoßen worden, sagte Rößle und betonte, dass der Landkreis nur zehn Prozent der Kosten für die Koordinationsstelle im Landratsamt trage. 34 Millionen Euro teuer ist mittlerweile der Bau des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Dafür, so entgegnete Rößle kritischen Stimmen, entstünde auch eine neue Schule. Zudem seien bislang mehr als 90 Prozent der Baumaßnahmen des Kreises im Kostenrahmen abgewickelt worden. Zum Thema Flüchtlinge meinte der Landrat, dass die Diskussion von einzelnen Fällen bestimmt sei, die Probleme bereiteten. Es gebe noch viel zu tun, man könne aber auch feststellen, dass bereits viel geschafft worden sei. Stellvertretender Landrat Reinhold Bittner dankte Rößle und erinnerte daran, dass der Landkreis von außen oft beneidet werde – etwa für den stetigen Haushalt. Den Kommentar von Martina Bachmann zur Frage nach der Einheit im Landkreis Donau-Ries lesen Sie hier: Den Menschen im Kreis keine Identität überstülpen



