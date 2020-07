09:34 Uhr

Zweijähriger löst Feuerwehreinsatz in Nördlingen aus

Ein Feuerwehreinsatz in Nördlingen ging glimpflich aus.

Die Nördlinger Feuerwehr rückte am Montag zu einem Großeinsatz aus. Die Polizei berichtet nun, dass ein Zweijähriger einen Herd eingeschaltet haben soll.

In der Reimlinger Straße in Nördlingen hat ein Zweijähriger am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie die Polizei berichtet, soll der Junge unbeobachtet den Herd eingeschaltet haben, auf dem ein Plastikteller schmorte und die Küche verqualmte (wir berichteten).

Daraufhin rückten die Feuerwehr Nördlingen, Fahrzeugbesatzungen des BRK und eine Polizeistreife aus. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und ein Sachschaden ist auszuschließen. RN

