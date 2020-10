06.10.2020

Zwischen Konzert und Gottesdienst

„Musik/Raum/Liturgie“ ersetzt die Kulturnacht in St. Georg. Was der Höhepunkt eines rundum gelungenen Abends war

Von Peter Urban

Eigentlich war „Liturgie erleben in Musik und Raum“ geplant für die Veranstaltung der Kantorei St. Georg im Rahmen der Nördlinger Kulturnacht. Müßig inzwischen, darüber zu lamentieren, was alles nicht stattfindet wegen der Pandemie, sondern sich darüber zu freuen, dass inzwischen viele Kulturschaffende Alternativen anbieten, um Kultur doch noch an die Menschen zu bringen.

So geschehen am Freitagabend im herrlich illuminierten Kirchenschiff von St. Georg. Kirchenmusikdirektor Udo Knauer, der an diesem Abend als Veranstalter, Moderator, Dirigent, Musiker und Roadie in Personalunion fungierte, hatte ein bestechendes Programm auf die Beine gestellt, das einerseits die Corona-Regeln (keine Chöre) befolgte, doch andererseits seinem Anspruch auf möglichst hohe Qualität der Interpretation entsprach.

Trotz dieser „persönlichen Mehrfachbelastung“ ist ihm dieser Spagat mehr als gelungen. So hatte er mehrere so genannte Scholae gebildet, kleine (also erlaubte) Chorgruppen mit höchstens vier bis fünf Sängerinnen und Sängern. Und er hat diese Gruppen, die sich aus Mitgliedern der Kantorei, des Kammerchores, des Gospelchores und der Kinderkantorei zusammensetzte, sinnigerweise Schola 2.0 genannt. Ergänzt mit auf der Bühne im Abstand platzierten Instrumenten: Gitarren, Cembalo, Cello, Klavier und Orgel.

In jeweils verschiedenen Besetzungen präsentieren die Musiker ihre Darbietungen, mal barock, mal modern, immer im Rahmen einer angedeuteten Liturgie. Hinter den Musikern war eine große Leinwand aufgebaut, auf die Bildbetrachtungen zu religiöen Plastiken und Figuren aus St. Georg projiziert wurden. Pfarrer Martin Reuter verknüpfte einerseits die Musikstücke, andererseits die Kunstwerke aus seiner Kirche mit biblischen Texten um Engel, Drachen und deren Bedeutung für die Gläubigen, so dass seine Vorträge wie Meditationen auf die Besucher wirkten.

Ganz klar auch die Botschaft, die sie vermitteln sollten: Hoffnung, Mut und Zuversicht. Am Abend gab es ausgezeichnete Beiträge der vielen Mitwirkenden zu sehen, das Highlight dieses betörend schönen Abends kam allerdings von der Empore hoch oben hinter den Besuchern: das H2F.Trio mit Christoph Heinrich (org), Thomas Höpfner (dr) und Bernd Fischer (sax).

Unter anderem Jan Garbareks „Brother Wind March“ hört man wohl nur vom Meister selbst besser. Als Pfarrer Reuter über die Drachen als Verkörperung des Bösen referiert hatte, klang von der Empore, unglaubliche Bilder erzeugend, eine Art „Drachensong“: mit der großen Orgel zunächst nur als leise Bedrohung begonnen, dann immer gefährlicher und zu vollem Sound anschwellend, um dann plötzlich wie ein besiegter Drache zu ersterben. Großartig diese Interpretation von Hans Zimmers „Interstellar“-Thema.

Leider nur ganz zum Schluss des „Gottesdienst-Konzertes“ konnte das Publikum den verdienten Beifall spenden, der zwischen allen Darbietungen mehr als angebracht gewesen wäre. Doch gerade in diesem ehrwürdigen Rahmen sind der Applaus und die deutlichen „Bravo“-Rufe zum Schluss für alle Beteiligten vielleicht doppelt wertvoll. Verdient waren sie allemal.

Themen folgen