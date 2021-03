17:24 Uhr

Zwischen Nördlingen und Oettingen wird die B466 gesperrt

Zwischen Nördlingen und Oettingen wird übernächste Woche die Bundesstraße gesperrt.

Die Bundesstraße 466 zwischen Nördlingen und Oettingen wird am Dienstag, 23. März, und am Donnerstag, 25. März, voll gesperrt. Grund sind Arbeiten am Bahnübergang an der B 466 auf Höhe Bettendorf, teil das Landratsamt Donau-Ries mit. Am Mittwoch, 24. März, ist die Bundesstraße 466 regulär befahrbar.

Die Umleitung erfolgt jeweils über die Kreisstraße DON 17 Richtung Munningen und die Staatsstraße 2221 in Richtung Oettingen beziehungsweise in umgekehrter Reihenfolge. (pm)

