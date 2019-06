vor 18 Min.

Zwischen den Marktständen: Man sieht sich auf der Mess’

Manche Händler kommen seit Jahrzehnten auf die Kaiserwiese nach Nördlingen. Und dort treffen sie immer wieder ihre Stammkunden. Welche speziellen Wünsche die haben

Petra Strauß sitzt in ihrem Stand auf der Nördlinger Mess’ und hält ein Brenngerät in der Hand. Die Spitze glüht rot. Sie graviert ein Holzbrett, der Geruch von anbrennendem Holz erinnert an ein Lagerfeuer. Und die Nördlinger Mess’ ist auch ein Platz, an dem die Leute zusammensitzen, ähnlich wie an einem Lagerfeuer. Petra Strauß hat seit 15 Jahren ihren Stand mit Holzwaren auf der Mess’. Nicht nur die Besucher treffen auf der Kaiserwiese Bekannte, sondern auch die Händler, die teilweise seit Jahrzehnten auf die Mess’ gehen.

An Strauß’ Stand sind besonders die Brotzeitbretter beliebt: „Da kommen oft junge Mütter, die ihren Kindern Brettchen kaufen.“ So wie Anja Teichmann, die gerade ein solches für ihr Kind ersteht. Sie selbst sei als Kind mit ihren Eltern auf der Mess’ gewesen und habe schon die Brotzeitbretter bekommen. „Die kriegt man nicht überall, da kann man jedes Jahr neue brauchen. Ich verschenke die auch gerne mit Gravur“, sagt Teichmann.

Neben den Namen der Kunden musste Strauß bereits spezielle Wünsche gravieren: „Einmal habe ich etwas ordinäres drauf geschrieben. Das kann ich gar nicht wiederholen.“ Ansonsten würden häufig Omas für ihre Enkel etwas kaufen. Das Kaufverhalten habe sich im Laufe der Zeit verändert, schildert Petra Strauß. „Zwei Jahre nach der Umstellung auf den Euro, das waren gute Jahre.“ Mittlerweile seien die Kunden sparsamer.

Das merkt auch Hans-Joachim Poppe, der seit etwa 35 Jahren auf der Mess’ mit seinem Hutstand ist. Mit 79 Jahren berät er immer noch potenzielle Käufer. „Der Unterschied zu früher ist wie Tag und Nacht.“ Doch er habe seine Stammkunden, die teilweise alle zwei Jahre einen hochwertigen Hut kaufen würden. Für ihn ist das Geschäft mittlerweile ein Hobby – eines, das ihm Spaß macht: „Der Kontakt mit den Menschen, das ist mir wichtig.“

Werner und Klara Müller verkaufen seit mehr als 40 Jahren Trachten für Kinder auf der Mess’. Werner Müller erinnert sich noch an die Anfänge: „Damals hatten wir nicht so einen Stand wie jetzt. Als es da nachts einmal einen Sturm gab, sind wir raus und haben den Schirm festgehalten, damit der nicht davonfliegt.“

Gleich am Eingang der Mess’ verkauft Gabriele Vetter Gardinen. Sie selbst steht seit 30 Jahren auf der Kaiserwiese. Auch einige ihrer Kunden kommen jedes Jahr zu ihr. „Es gibt ja kaum noch Gardinengeschäfte. Und alle fünf bis sechs Jahre wechseln die Leute ihre Gardinen.“ Früher hätten die Käufer vor allem lange, große Gardinen haben wollen, mittlerweile verkaufe sie vor allem Scheibengardinen. Manchmal hätten die Kunden kuriose Wünsche. „Gestern war jemand da, der eine schwarze Gardine haben wollte.“ Das habe sie noch nicht erlebt und eine solche habe sie auch nicht gehabt. Auf ihren Tischen ist die vorherrschende Farbe weiß, manche Gardinen haben Blümchenmuster.

Holger Lode verkauft Fensterwischer auf der Mess’. Er sagt, dass jemand sich erst eines der Geräte für Zuhause und bei einem der nächsten Besuche für das Landhaus auf Mallorca gekauft habe. In der zweiten Generation führt Tatjana Stieglitz ein Haushaltswarengeschäft auf der Mess. Sie freue sich immer auf Nördlingen: „Der Stand auf dieser Messe wird der letzte Platz sein, den ich aufgeben werde“ sagt sie.

