Einmal im Leben auf den Daniel: Die Geschichte einer Frau im Rollstuhl

Mit ihrem Begleiter erfüllt sich die schwer gehbehinderte Frau in Nördlingen einen Herzenswunsch. "A schöne G'schicht", die auch Mut machen soll.

„Einmal in meinem Leben möchte ich den Kirchturm Daniel bestiegen haben!“ Viele würden direkt meinen: „Klar, kein Problem.“ Nicht aber so eine schwer gehbehinderte Frau, die für viele Aktionen auf den Rollstuhl angewiesen ist und Treppen nur mit Gehstöcken und Orthesen bewältigen kann. Das Ries und den Daniel kennt sie gut, zumal ihre Mutter aus einem Dorf in der Nähe Nördlingens stammt. Also macht sie sich an einem sonnigen Augusttag von Stuttgart aus in die Riesmetropole, um endlich ihren langersehnten Wunsch mit Unterstützung eines Begleiters zu erfüllen.

Ein tiefes Durchatmen am Einlass zum Turm und los geht es die Steintreppe im seitlichen Turm hoch. Das sind keine einfachen Bedingungen, zumal diese Wendelstufen unterschiedlich tief sind. Eine erste Rast am Zugang zur Orgelempore, wo andere Turmbesteiger vorbeigehen können.

Schritt für Schritt, Pause für Pause geht es auf den Daniel

Hoch konzentriert bei jedem Schritt mit maximaler Anstrengung – mitleidsvolle Touristen weisen die zielstrebige Frau auf die noch zu bewältigende Anzahl der Stufen hin. „Ich probiers's einfach weiter“, entgegnet sie locker. Dann, am Ende der Wendeltreppe, eine weitere Pause. Der Blick in das Innere des Turmes gibt Hoffnung, da alles jetzt übersichtlicher ist und die Stufen gerade angeordnet sind. In gemächlichem Tempo wird jeder Tritt gesetzt.

Erste Ausblicke auf die Stadt sind nun möglich und bestärken die Frau in ihrem Vorhaben. Passierende Mitbesteiger bewundern und ermuntern mit freundlichen Worten und schon ist der erste Kranz erreicht.

Der Blick auf die Nördlinger Fußgängerzone motiviert

Über das Kirchendach hinweg ist der Kriegerbrunnen und die Fußgängerzone zu erkennen. Motivation pur – denn das war das mindeste Ziel. Sehr hilfreich erweisen sich die Schilder mit dem Hinweis, auf welcher Ebene man sich bereits befindet. Die Burgerbank lädt zu einer Rast ein und Energie wird aus dem kleinen Rucksack getankt.

Als dann kurz vor Zwölf der Glockentrakt erreicht wird und der Begleiter erklärt, wie viele Stufen noch zu bewältigen sind, ist klar, dass die Energie für den Rest reicht. Dem großen Geläut um die Mittagsstunde wird entflohen und schon sind nur noch die restlichen zehn Stufen bis zur Wärterstube zu erklimmen.

Einen herrlichen Ausblick kann man aus der Glockenstube genießen, wenn man in Richtung Nördlingen sieht. Foto: Weigl

Das Bimmeln der Türglocke ist wie eine Fanfare beim Einmarsch ins Olympiastadion. Es folgt eine ausgiebige Rast in den Fensternischen mit herrlichem Blick auf die Dächer der Altstadt, ein Eintrag ins Gästebuch und unglaublicher Stolz und Zufriedenheit, den Aufstieg geschafft zu haben. Die letzte Stufenfolge allerdings ist die größte Herausforderung. Da die Treppen so unregelmäßig und äußerst eng sind, werden diese zum Teil auf allen Vieren genommen. Ein kurzer Stolperer bei den Schrägbalken am Ausgang zum zweiten Kranz: Es ist geschafft.

Ein Lächeln über das ganze gerötete Gesicht kann nur ein wenig davon erzählen, wie glücklich diese mutige Frau in diesem Moment ist. Wenn die Glocken des Daniel das Glück dieser Person weitergeben könnten, das große Geläut wäre an diesem Tag nicht verstummt. Dass die Stuttgarter Kickers am nächsten Tag dann noch 7:0 gewonnen haben, machte das Glück perfekt!