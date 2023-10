Suche nach verlorenem Ehering nimmt in Nördlingen ein glückliches Ende

Plus Im Nördlinger Freibad geht im Sommer ein Ehering verloren. Nach langem Suchen schwinden die Erfolgsaussichten. Doch zufällig erfahren die Sondler davon.

Wer kennt's nicht: Man ist sich sicher, dass der Schlüssel an der für ihn vorgesehenen Stelle liegt. Doch natürlich liegt er da nicht. Suchen, Finden, Erleichterung. Puh! Noch einmal Glück gehabt. Noch ärgerlicher wird die Angelegenheit, wenn es sich beim Verlustobjekt um den Ehering handelt. Dann wird gesucht und gesucht und gehofft, dass er auftaucht. Und wenn nicht? Vom Suchen und Finden eines Eherings kann auch Kerstin Wiedmann aus Oettingen ein Lied singen. Nur war es nicht ihr Ehering, sondern der Ehering der Oma. Ein Erbstück, das eine ihrer Töchter mit ins Nördlinger Freibad nahm.

Die Tochter trug den Ring und anderen Schmuck, als sie das Freibad besuchte. Doch bevor sie ins Wasser ging, legte sie alles auf die Decke. Zwei Stunden später packte ihre Freundin die Sachen zusammen, doch vom Schmuck war keine Spur. Der Ehering war weg und die große Suche begann. Kerstin Wiedmann erzählt, dass sie selbst auf Ebay Kleinanzeigen nach dem Erbstück suchte. Weil auch Ohrringe fehlten, gingen sie von einem Diebstahl aus. Doch dann meldete sich Frank Ziegler bei ihr.