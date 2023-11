Verloren geglaubtes Geschenk taucht in Nördlingen wieder auf

Eine Mutter kauft zum Nussmärtel ein Bagger-Stickerbuch. Doch dann geht es verloren. Eine unbekannte Person findet es und bringt es zurück: A schöne G'schicht.

Wenn es um Geschenke für unsere Lieben geht, sind der Kreativität oft keine Grenzen gesetzt. Manchmal ist es auch nur eine Kleinigkeit. So oder so: Es ist uns wichtig, dem anderen eine Freude zu bereiten. So ähnlich erging es auch Susanne Eckhardt, die ihrem zweijährigen Sohn in einer Nördlinger Buchhandlung ein Nussmärtel-Geschenk organisiert hat. Doch plötzlich war es weg und die Hoffnung darauf, es wiederzufinden, war gering.

"Ich habe für meinen zweijährigen Sohn im hiesigen Bücherladen ein Bagger-Stickerbuch als kleines Nussmärtel-Geschenk gekauft, als Geschenk einpacken lassen und im Kinderwagen verstaut. Als ich aufgrund des Regens durchnässt nach Hause kam, war das Geschenk weg", schreibt die Mutter an unsere Redaktion. Sie sei den Weg sofort wieder zurückgelaufen, doch das Büchlein sei nirgendwo zu finden gewesen.

Eine unbekannte Person findet das verlorene Buch

"Verärgert und enttäuscht hab' ich telefonisch im Bücherladen das gleiche Buch sofort nochmal bestellen wollen. Leider gab es nur noch ein ähnliches", so Susanne Eckhardt. Als sie am nächsten Tag das bestellte Stickerbuch im Bücherladen abholen wollte, wurde sie von der Verkäuferin sofort erkannt. Die Frau habe berichtet, dass eine sehr nette Person das Buch in der Fußgängerzone im Regen gefunden, das Geschenkpapier erkannt und es in den Bücherladen zurückgebracht habe. "Das Buch war noch unversehrt! Die Verkäuferin hat es mir nochmal neu verpackt und ich bin total glücklich, dass es doch noch gute Menschen auf dieser Welt gibt!" Der Dank für die unbekannte Person war mindestens genauso groß wie der für die Verkäuferin, die das Buch noch einmal neu verpackt hat. Und am Ende hatte der Sohn auch ein Geschenk zum Auspacken.

