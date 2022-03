Aalen

12:00 Uhr

Aalener Start-ups wollen IT-Entwickler in der Ukraine unterstützen

Die beiden Firmeninhaber Peter Fausel und Sandra Jörg in einer Live-Schalte mit der IT-Entwicklerin Kateryna Matvieieva in Kiew.

Plus Zwei Start-ups aus Aalen und Essingen arbeiten mit IT-Entwicklern in der Ukraine zusammen. Eine ist Kateryna Matvieieva aus Kiew, die vom Leid dort berichtet.

Von Eckard Scheiderer

Der Krieg in der Ukraine trifft sie mitten ins Mark ihrer jungen Unternehmen in Aalen und Essingen: Sandra Jörg und Peter Fausel sind mit ihren Start-ups in der IT-Branche tätig, die Entwickler hingegen, die für sie arbeiten, sitzen in Kiew. An ein Arbeiten ist in der ukrainischen Hauptstadt aber längst nicht mehr zu denken. Die Mitarbeiter der beiden Aalener Firmen verbringen einen Großteil ihrer Zeit zum Schutz vor den russischen Bombardierungen vielmehr in Kellerbunkern und Tiefgaragen. Und kämpfen, wie ihr ganzes persönliches Umfeld, mittlerweile ums tägliche Überleben. Jörg und Fausel haben deshalb beschlossen, den bedrohten Mitarbeitern zu helfen.

