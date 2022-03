Aalen

vor 15 Min.

Bombe im Neubaugebiet: 3300 Menschen müssen ihr Zuhause verlassen

In Aalen müssen am Samstag möglicherweise 3300 Menschen ihr Zuhause verlassen.

Plus In Aalen liegt eine Fliegerbombe unter der Erde. Was die Experten für eine mögliche Explosion vorbereitet haben.

Von Anja Lutz

Ein unauffälliges grünes Plastikrohr, versenkt in der Erde, markiert im Neubaugebiet am Tannenwäldle die Stelle, an der sich ein "ferromagnetischer Gegenstand" befindet. Es ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, vermutlich aus den USA. Deshalb müssen etwa 3300 Menschen bis zum 5. März, 8 Uhr, ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .