Corona-Welle erfasst Klinik-Personal auf der Ostalb

Plus Auf der Ostalb müssen zunehmend planbare Behandlungen verschoben werden. Besucherinnen und Besucher brauchen wieder einen tagesaktuellen Test.

Die steigenden Corona-Fallzahlen machen inzwischen auch wieder vor den Kliniken Ostalb nicht halt: Planbare Operationen und Eingriffe müssen verschoben, der Betrieb wegen Krankheitsausfällen beim Personal dort, wo es möglich ist, heruntergefahren werden. Hingegen ist die Corona-Situation auf den Intensivstationen derzeit „unauffällig“, wie der Pressesprecher der Kliniken Ostalb, Ralf Mergenthaler, sagt.