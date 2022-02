Die A-cappella-Band Naturally 7 spielt in der Stadthalle Aalen

Bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Sarah Connor und Helene Fischer kommen Naturally 7 im Rahmen ihrer "20 Years Tour" für ein Konzert in die Stadthalle Aalen.

Naturally 7 gilt als eine der besten A-cappella-Bands der Welt. Dem deutschsprachigen Publikum sind sie insbesondere bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Sarah Connor und Helene Fischer. Eigentlich wollten die sieben 2020 auf große "20 Years Tour" gehen, aber pandemiebedingt musste die Tour mehrmals verschoben werden. Doch nun ist es bald so weit: Am Samstag, 9. April, präsentieren sie um 20 Uhr in Aalen in der Stadthalle große Hymnen der Popmusik als A-cappella-Version.

Ins Leben gerufen wurde Naturally 7 1999 von Roger Thomas, der sich mit seinem Bruder Warren fünf weitere talentierten Sänger aus der Umgebung suchte. Ausschlaggebend dafür war, dass Warren sich als Kind ein Schlagzeug wünschte. Ihre Mutter meinte jedoch, das würde zu viel Krach machen. Deshalb begann er diverse Drum-Sounds stimmlich und mit dem Mund nachzumachen, was man im Hip-Hop seit den 1980ern auch als "Beatboxing" bezeichnet. So kam eines zum anderen, und auch die anderen Bandmitglieder fanden Spaß daran Instrumente zu imitieren, was fortan zum Naturally-7-Markenzeichen wurde. Zudem ist es auch das Unterscheidungsmerkmal gegenüber vielen A-cappella-Gruppen, die hauptsächlich singend performen. Das, was den sieben Amerikanern so spielerisch leicht von den Lippen geht, nennen sie selber "Vocal Play".

Naturally 7: Akustische Illusion einer kleinen Big Band

Quasi nonstop sind die Ausnahmemusiker, zu denen neben den beiden Gründungsbrüdern, Roger und Warren Thomas, noch Rod Elridge, Sean Simmonds, Ricky Cort, Dwight Steward sowie Kelz Mitchell gehören, unterwegs, denn ihr Zuhause ist die Bühne. Dort ist die akustische Illusion einer kleinen Big Band in verschiedenen Varianten hautnah zu erleben. Wer das miterlebt, kann nur beipflichten, dass es sich hier um ein "Sieben Stimmen-Weltwunder" (Die Welt) handelt oder, wie es Michael-Jackson-Produzent Quincy Jones ausdrückte: "Naturally 7 sind die beste A-cappella-Band aller Zeiten!"

Karten für Naturally 7 gibt es in Aalen beim RMS Reisebüro, beim WZ-Ticketservice und der Tourist-Information, in Schwäbisch Gmünd beim i-Punkt, in Heidenheim beim Ticketshop im Pressehaus und bei den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.provinztour.com. Ticket-Hotline 07361/6735. Für das Konzert gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Corona-Regeln. (AZ)