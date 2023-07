Aalen

Diese Krankenhäuser könnte es in Zukunft im Ostalbkreis geben

Plus Im Verwaltungsrat geht es um die Zukunft der Kliniken im Ostalbkreis. Für eine Zentralklinik sprechen sich mehrere aus. 45 Millionen Euro Defizit drohen pro Jahr.

Ein Zentralklinikum in der Mitte des Kreises, zwei lokale Grundversorger in Mutlangen und Ellwangen sowie ein Gesundheitszentrum in Bopfingen: So soll die künftige Krankenhausstruktur im Ostalbkreis aussehen. Diese „Gesundheitskonzeption für die Gesundheitsversorgung“ hat Sylvia Pansow vom Klinikvorstand im Verwaltungsrat der Kliniken vorgestellt. Landrat Joachim Bläse ließ keinen Zweifel daran, dass er dahintersteht. „Das ist das einzig Richtige für eine bestmögliche Versorgung“, sagte er und erteilte gleichzeitig allen anderen Varianten eine Absage: „Zwei gleich starke Häuser funktioniert nicht.“ Gleichwohl ist die Zweihäusigkeit noch nicht ganz aus dem Rennen.

Im von Pansow vorgestellten Konzept wird die Lösung mit einem Zentralversorger und einem kleineren Grundversorger als möglich eingestuft, während zwei starke Regionalversorger - also Zentralkliniken - ausgeschlossen werden. Für die Zentralklinik haben sich demnach sowohl die Projektleitungen als auch der Klinikvorstand ausgesprochen. Diese soll außer der höchsten Notfallstufe unter anderem eine Intensivstation mit 20 Betten, eine Neurologie einschließlich Schlaganfalleinheit, die Chirurgie, die bislang in Ellwangen angesiedelte Urologie, die Palliativmedizin, die allgemeine Innere Medizin, die Pädiatrie samt Neonatologie sowie die Gynäkologie und Geburtshilfe haben, außerdem ein ambulantes OP-Zentrum.

