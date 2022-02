Mutmaßlicher Tankstellenräuber festgenommen

Nach dem Tankstellenraub in Dinkelsbühl im November ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Zwei Zeugen hatten sich gemeldet.

Ein 24-Jähriger ist im Zusammenhang mit einem Tankstellenraub in Dinkelsbühl festgenommen worden. Am 16. November wurde in den frühen Morgenstunden eine Tankstelle in Dinkelsbühl überfallen, Tage später fand man den Fluchtwagen des mutmaßlichen Täters in Aalen.

Im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung meldeten sich schließlich unabhängig voneinander zwei Zeugen beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken und benannten den 24-Jährigen als Tatverdächtigen.

Nach Angaben der Polizei wurde der junge Mann im Anschluss von Beamten der Ansbacher Kriminalpolizei an seinem Arbeitsplatz in Aalen festgenommen. Er gestand die Tat und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (AZ)