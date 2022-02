Nach Tankstellenraub im November: Polizei fahndet mit Bild

Ein Mann überfiel Mitte November eine Tankstelle in Dinkelsbühl mit einem Messer, sein Fluchtauto wird in Aalen gefunden. Die Polizei fahndet nun mit Bild.

Mitte November hat ein Mann eine Tankstelle in der Luitpoldstraße in Dinkelsbühl überfallen, Tage später ist sein Fluchtwagen – ein Audi mit Aalener Kennzeichen – verwaist im Bereich Fuchsweg/Biberweg in Aalen-Unterrombach aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatte er den Tankstellenangestellten am 16. November vergangenen Jahres gegen 2.40 Uhr mit einem Messer bedroht und war mit einigen Hundert Euro Bargeld als Beute geflüchtet.

Laut Polizeibericht hat der Gesuchte im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen und in Westmittelfranken mehrere Straftaten begangen und dürfte sich in diesem Gebiet aufhalten. Mittlerweile fahndet das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei mit einem Lichtbild des Tatverdächtigen. Das Bild steht auf der Webseite der Polizei Bayern unter den Pressemitteilungen zum Download zur Verfügung.

Dieser Mann überfiel im November eine Tankstelle in Dinkelsbühl. Foto: Polizei Bayern

Um Hinweise zur Identität des Mannes bitten der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/21123333 sowie das Polizeipräsidium Aalen unter Telefon 07361/5800. Außerdem können sich Zeuginnen und Zeugen mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. (AZ)