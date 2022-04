Falscher "Arnie" betrügt Aalenerin um fast 6000 Euro

Ein unbekannter Mann betrog monatelang eine 65-Jährige aus Aalen – weil sie dachte, er sei Arnold Schwarzenegger. Die Polizei warnt nun vor Betrügern.

Eine 65-Jährige aus Aalen ist in den letzten Monaten auf einen Betrüger hereingefallen, der sich für Arnold Schwarzenegger ausgegeben haben soll. Insgesamt fast 6000 Euro überwies die Frau in den letzten zehn Monaten dem Mann, mit dem sie via Internet Kontakt hatte und der sich als ehemaliger Gouverneur von Kalifornien präsentiert haben soll.

Er gab sich als Schwarzenegger aus: Frau aus Aalen überweist ihm Geld

Für ein persönliches Treffen soll der Betrüger die 65-Jährige mehrfach aufgefordert haben, Guthabenkarten für die Internet-Vertriebsplattform "Steam" zu erwerben und ihm die Gutscheincodes zu übermitteln. Die Aalenerin erkannte den Betrug erst, nachdem der vermeintliche Actionheld ein Lösegeld von 5000 Euro gefordert hatte, weil er angeblich in Bayern anstatt in Stuttgart gelandet war und von Unbekannten festgehalten werde. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, Geld an Personen zu überweisen, die man nicht persönlich kennengelernt habe. Außerdem fordert die Polizei dazu auf, auf keinerlei Geld- oder sonstige Forderungen einzugehen. Bei unglaublichen Angeboten solle eine gesunde Portion Misstrauen entgegengebracht werden, vor allem bei der Partnersuche auf Datingseiten. (AZ)

