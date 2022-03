Aalen

vor 53 Min.

Fliegerbombe in Aalen wurde erfolgreich entschärft

Die entschärfte Weltkriegsbombe wird in Aalen auf einen Lastwagen geladen.

Plus Wegen einer Fliegerbombe mussten 3300 Menschen in Aalen am Samstag ihre Wohnungen verlassen. Wie Evakuierung und Entschärfung abliefen.

Von Anja Lutz

Um kurz nach 13 Uhr lag sie auf dem Lastwagen, die Weltkriegsbombe um die sich an diesem Samstag alles gedreht hat: Eine rund eine Tonne schwere, mit 500 Kilogramm Sprengstoff beladene Fliegerbombe. Abgeworfen hat sie wohl ein amerikanisches Flugzeug am 17. April 1945. Nun hatte sie in Aalen für Aufruhr gesorgt.

