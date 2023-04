Aalen

vor 3 Min.

Gutachter empfehlen Bau eines Zentralklinikums an der B29 nahe Essingen

Plus Im Ostalbkreis nimmt die Debatte um die Kliniken Fahrt auf. Einige befürchten, dass die Gesundheitsversorgung im Raum Bopfingen nicht mehr gewährleistet wird.

Von Aalen Artikel anhören Shape

Wie geht es weiter mit den Kliniken im Ostalbkreis? Diese Frage bewegt die Bürgerinnen und Bürger und stellt ihre gewählten Vertreter vor eine harte Entscheidung. Gutachter haben ihnen nun den Bau eines Zentralklinikums mit 700 Betten an der Bundesstraße 29 im Bereich Essingen empfohlen. Der Kreis will außerdem untersuchen lassen, ob stattdessen das Ostalb-Klinikum in Aalen saniert und erweitert werden könnte. Im Osten des Kreises, im Raum Bopfingen und in den Gemeinden rund um Ellwangen, werden Befürchtungen laut, dass die Gesundheitsversorgung dort nicht mehr gewährleistet ist, wenn die St. Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen geschlossen wird. Dabei wird der Blick auch in Richtung Bayern gerichtet. Landrat Joachim Bläse hofft, dass sich bis Ende Juli abzeichnet, „wohin die Reise geht“, wie er im Verwaltungsausschuss der Kliniken sagte.

Wie entwickelt sich die Gesundheitsversorgung in Bayern?

Der Bopfinger Bürgermeister und Vorsitzende der Kreistags-CDU, Gunter Bühler, fragte ihn in der jüngsten Sitzung des Gremiums, ob es Gespräche darüber gebe, wohin die Gesundheitsversorgung in Bayern gehe, einschließlich der Frage der möglichen Schließung von Krankenhäusern. Bei einer Entscheidung über die Zukunft der Kliniken im Ostalbkreis, forderte er, müsse man auch an die Verkehrsanbindung und an den Einsatz von Hubschraubern denken. Dies alles mache der Bevölkerung Sorgen und sie wolle Antworten. Bläse machte deutlich, dass er von etwaigen Gesprächen die Finger lassen werde. Über diese Themen könnte allenfalls in einer Bund-Länder-Kommission gesprochen werden. Ansonsten sei jeder Kreis für sich selbst zuständig und verantwortlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen