Im Ostalbkreis soll es keine drei Kliniken mehr geben

Plus Die Kliniken im Nachbarlandkreis machen mehr als 23 Millionen Euro Verlust. Bislang ist nur eines sicher: Ein "Weiter so" wird es nicht geben.

Der erste Schritt zur Umgestaltung der Krankenhauslandschaft im Ostalbkreis ist getan: Der Kreistag hat einstimmig beschlossen, dass es mittelfristig keine drei Kliniken mehr geben oder, um es mit den Worten von Landrat Joachim Bläse zu sagen, dass es kein "Weiter so" geben soll. Was das jedoch konkret bedeutet, ist nach wie vor offen. Denkbar ist der Bau eines Zentralklinikums für 500 bis 700 Millionen Euro, die Fusion zweier Kliniken oder die Schließung einer Klinik.