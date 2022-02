In Aalen wurden Polizisten nach Corona-Demo angegriffen

Auf eine richterliche Anordnung wurde eine Gruppe in einem Café kontrolliert. Ein 55-Jähriger schlug mit Fäusten, eine 47-Jährige biss zu.

Mehrere Polizisten sind am Montag in Aalen angegriffen worden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, sollen sich rund 25 Personen nach einem der wiederkehrenden Corona-Proteste am Montag in den Räumlichkeiten eines Cafés am Alten Kirchplatz, für die keine gaststättenrechtliche Erlaubnis vorliegt, getroffen und dort auch alkoholische Getränke konsumiert haben. Aufgrund dessen wurde die Gaststätte durch die Polizei kontrolliert. Dafür gab es eine richterliche Anordnung, wie die Beamten mitteilen.

Im Café wurde festgestellt, dass diverse Corona-Regeln nicht eingehalten wurden und zudem kein Hygienekonzept vorhanden war. Bei den anschließenden Personalienfeststellungen hätten sich insbesondere zwei Personen äußerst aggressiv verhalten. Ein 55-jähriger Gast soll einen Polizeibeamten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein weiterer Beamter sei durch den 55-Jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen und von hinten umklammert worden. Eine 47-jährige Frau biss einem Beamten in den Finger, so die Polizei. Beide Beamte wurden durch diese Angriffe verletzt.

Anzeigen wegen mehrerer Verstöße gegen Gäste und Inhaber

Gegen die beiden Angreifer wurden entsprechende Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gefertigt. Weiterhin werden entsprechende Anzeigen gegen die Gäste sowie den Inhaber des Cafés wegen diversen Verstößen gegen die Coronaverordnung vorgelegt, heißt es im Polizeibericht. Entsprechende Ermittlungen in Bezug auf Verstöße gegen die gaststättenrechtliche Erlaubnis wurden ebenfalls eingeleitet. (AZ)