Mehr als 100.000 Unterschriften für die Kinderkliniken im Ostalbkreis

102.326 Menschen haben im Internet und 12.842 Menschen auf Papierlisten die Petition „Rettet die Kinderkliniken im Ostalbkreis“ unterschrieben, die sich für eine gesicherte Gesundheitsversorgung einsetzt. Gestartet hatte die Aktion Mitte Januar der Aalener Kinderarzt Dr. Thilo Heising. Kürzlich wurden die Listen in einer Kreistagssitzung an Landrat Dr. Joachim Bläse übergeben, verbunden mit der Forderung zu garantieren, dass sich an der jetzigen Situation mit den beiden Kinderkliniken in Mutlangen und Aalen nichts ändern wird bis zur Fertigstellung des künftigen Zentralklinikums. Diese Garantie könne er nicht geben, erwiderte Bläse.

Bei der Übergabe der Unterschriften schilderte die Ellwanger Kinderärztin Dr. Margit Krombholz dramatische Situationen in den Kinderkliniken als Folge der Kürzung der Zahl der Betten im Jahr 2018. Sie sagte, auch wenn jetzt so getan werde, als sei die Zusammenlegung kein Thema gewesen, seien die Kinderärzte sensibilisiert wie vor fünf Jahren, als es schon einmal darum gegangen sei. Man habe nach wie vor die stationäre Versorgung der Kinder und Jugendlichen im Blick und reagiere empfindlich, wenn Einschränkungen drohten. Die Notwendigkeit der beiden Standorte in Mutlangen und Aalen habe man mehrfach unterstrichen, denn Kinder- und Jugendmedizin gehöre zur Basisversorgung, vor allem in einem großen Flächenkreis.

Belegungszahlen der Kinderkliniken im Ostalbkreis "nicht schlecht"

Beide Kinderkliniken, fuhr die Medizinerin fort, hätten unzählige kranke Kinder trotz widriger Umstände und reduzierter Mittel gut versorgt. „Uns ist durchaus bewusst, dass sich in den letzten Jahren viel verändert hat: gesellschaftlich, politisch und demografisch. Die Situation, die wir jetzt haben, war allerdings vorhersehbar.“ Die Zahl der kranken Kinder sei nicht rückläufig, Menschen würden leider nicht gesünder, der Bedarf sei also auf jeden Fall gegeben. „Wir versuchen natürlich die Beweggründe zu verstehen, die zu Sparmaßnahmen führen sollen. Wir sind ja nicht blind und naiv.“

Aber die Belegungszahlen sähen nicht schlecht aus. Das finanzielle Defizit der Kinderklinik, sagte Dr. Krombholz weiter, sei nach den den Kinderärzten vorliegenden Daten nicht höher als in anderen Abteilungen. Es gebe also keinen Grund, gerade die Kinderklinik zu fusionieren, um angeblich zu sparen. Die Medizinerin weiter: „Wir warnen eindrücklich vor einer weiteren Einschränkung der stationären Versorgung, insbesondere vor einer Bettenreduktion." Die Kapazitäten bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten seien absolut erschöpft, fuhr die Rednerin fort.

