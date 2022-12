Aalen

06:00 Uhr

Mehrheit des Kreistags im Ostalbkreis für Zentralklinikum

Plus Langfristig wird es keine drei Kliniken mehr im Ostalbkreis geben. Eine mögliche Lösung ist ein Zentralklinikum, das nun im Kreistag diskutiert wurde.

Von Viktor Turad

Im Kreistag des Ostalbkreises zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für ein Zentralklinikum ab. In ihren Stellungnahmen zum Haushaltsplan für das kommende Jahr haben die meisten Fraktionssprecher signalisiert, dass sie einem entsprechenden Vorschlag von Landrat Dr. Joachim Bläse in dessen Haushaltsrede folgen wollen. Nachdem klar ist, dass es langfristig nicht bei den derzeit drei Kliniken in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd bleiben kann, wird im Kreis seither heftig über die künftige Struktur diskutiert. Besonders im Altkreis Schwäbisch Gmünd wird für den Erhalt der Klinik in Mutlangen gekämpft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

