Aalen

vor 51 Min.

Neuer Kreißsaal am Ostalb-Klinikum ist in Betrieb

Plus Die Geburtenzahlen am Ostalb-Klinikum sind deutlich gestiegen. Deshalb wurde in der Frauenklinik jetzt erweitert. Rund 650.000 Euro wurden investiert.

Am Ostalb-Klinikum ist ein weiterer Kreißsaal in Betrieb genommen worden. Die Anzahl der Entbindungen ist in Aalen in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen. Seit der Eröffnung der neuen Frauenklinik im Jahr 2013 verzeichnete das Ostalb-Klinikum einen Zuwachs um knapp 70 Prozent von 1100 auf jetzt 1900 Geburten im vergangenen Jahr.

