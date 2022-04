Aalen/Nördlingen

Umweltausschuss Ostalb-Kreis: Die Netzkapazitäten reichen nicht aus

Plus Im Umweltausschuss des Ostalb-Kreistages geht es um den Strom der Zukunft - und darum, was passiert, wenn aus Russland kein Gas mehr kommt.

Von Viktor Turad

Im Netzgebiet der ODR findet die Energiewende bereits statt und gelingt sehr gut. Im vergangenen Jahr ist der Strombedarf in ihrem Einzugsgebiet zwischen Schwäbisch Gmünd und Nördlingen, zwischen Blaufelden und Heidenheim zu 64 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt worden. Probleme bereiten allerdings die Genehmigungsverfahren, die angesichts der knappen Netzkapazitäten zu lange dauern. Dies hat der Geschäftsführer der Netze ODR GmbH, Matthias Steiner, in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Ostalb-Kreistags mitgeteilt. Angesichts des Krieges in der Ukraine bereite man sich auf alle möglichen Szenarien, einschließlich eines Stopps der Gaslieferungen durch Russland, vor, sagte Steiner.

