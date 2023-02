Ostalb-Kliniken: Wenn der Verlust medizinischer Angebote droht

Plus In einem Stufenmodell könnte die Krankenhauslandschaft im Ostalbkreis gestaltet werden. Ohne ein Zentralklinikum wären viele Eingriffe nicht mehr möglich.

Die Empfehlungen einer Regierungskommission des Bundes für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung legten nahe, dass die Kliniken im Ostalbkreis umstrukturiert werden müssen. Die logische Konsequenz sei, dass deren hochspezialisierte Leistungen möglichst an einem gemeinsamen Ort gebündelt werden. Dies hat der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach, im Verwaltungsrat der Kliniken gesagt.