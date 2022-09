Belagssanierung: B29 wird zwischen Aalen und Westhausen voll gesperrt

In zwei Bauabschnitten wird der Belag der B29 ab Mitte September zwischen Westhausen und Aalen-Oberalfingen saniert.

Der routinierte B29-Fahrer braucht mitunter gute Nerven. Die müssen Mitte September noch ein bisschen besser sein. Denn die Bundesstraße muss vom 16. September bis zum 2. Oktober zwischen Aalen-Oberalfingen und Westhausen voll gesperrt werden. Der Grund: Der Belag der Straße wird saniert.

Im Rahmen eines Pressegesprächs haben Karl Kurz, Dezernent für Finanzen, Schulen und Verkehrsinfrastruktur, Timo Schneider, der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter für Verkehrsinfrastruktur beim Landratsamt, und Rainer Schönmetz, der für das Verkehrsprojekt verantwortlich ist, über die Maßnahme informiert.

Der Abschnitt der B29 wurde bereits 2001 voll gesperrt und saniert

Aktuell sei die Straße in einem schlechten Zustand, es gebe Senkungen und Verdrückungen, so Rainer Schönmetz. 2001 habe man den Abschnitt schon einmal auf fast ganzer Länge saniert, dazwischen erneut. Nun werde man so gut es geht sanieren. Allerdings sei das kein Vollausbau, dazu sei die Zeit nicht da, so Schönmetz weiter. So werden fünf Zentimeter der oberen Asphaltschichten abgefräst und zwei neue Asphaltschichten eingebaut, davon fünf Zentimeter Binder- und drei Zentimeter Deckschicht. Zudem werden die Busbuchten auf Höhe Baiershofen umgerüstet. Außerdem werden im Bereich zwischen Immenhofen und Westhausen neue Schutzplanken angebracht. Die Kosten belaufen sich auf 1,02 Millionen Euro und werden komplett vom Bund übernommen.

Durchgeführt werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitten. Begonnen wird mit dem ersten Bauabschnitt zwischen der Einmündung der B290 in die B29 und Westhausen. Dieser Abschnitt wird ab dem Abend des 16. September bis voraussichtlich 25. September voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Westen wird vom Knoten B29/B290 über Röhlingen umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Osten wird ab Bopfingen über Kerkingen und Röhlingen, und von dort wieder auf die B29 geleitet.

Sperrung der B29 erfolgt direkt nach den Sommerferien

Ab Lauchheim führt die Umleitung über Lippach und Röhlingen zurück zur B29 und ab Westhausen zum Weilermer Kreisverkehr, und von dort zur B29. Zusätzlich erfolgt für den Verkehr aus östlicher Fahrtrichtung kommend an der Anschlussstelle "Aalen/Westhausen" zur A7 eine Umleitungsbeschilderung mit Fahrtrichtung Aalen über die A7 zur Anschlussstelle Aalen/Oberkochen. Die Autobahn GmbH wird die Anschlussstelle Aalen/Westhausen während des ersten Bauabschnitts komplett sperren.

Vom 25. September bis 2. Oktober wird der zweite Bauabschnitt zwischen Aalen-Oberalfingen und der B290 saniert. Auch dieser Abschnitt wird voll gesperrt. Die Sperrung einer der wichtigsten Bundesstraßen erfolgt jetzt direkt nach den Sommerferien. Warum ist das so? "Die B29 ist in diesem Abschnitt Umleitungsstrecke der A7. Laut einer Dienstanweisung der Straßenbauverwaltung gilt eine Vorrangsregelung in der Ferienzeit, auf Umleitungsstrecken von Autobahnen möglichst keine Baumaßnahmen durchzuführen", sagt Dezernent Karl Kurz.