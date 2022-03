Aalen

vor 47 Min.

Wird es ein Atommüll-Endlager im Ostalbkreis geben?

Castor-Behälter mit Atommüll im Zwischenlager in Gundremmingen: Bundesweit wird nach einem Endlager gesucht - auch in der Nachbarschaft.

Plus Im Ostalb-Kreistag geht es um die Frage, wie geeignet die Region für ein Atommüll-Endlager ist. Wann über einen Standort entschieden wird.

Von Viktor Turad

Bei der bundesweiten Suche nach einem Endlager für hoch radioaktive Abfälle ist auch die Ostalb im Visier. In den 90 Teilgebieten, die untersucht werden, sind zwei in der Region, in den Kreisen Ostalb und Heidenheim, weil dort der Opalinuston beziehungsweise das Kristalline Wirtsgestein für die Endlagerung tief unter der Erde infrage kommen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .