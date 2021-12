Zum Artikel "Neuer Film über den Landkreis" am 11. Dezember

Der Image-Film "Ferienland Donau-Ries 1 – Brauchtum Tradition und Heimat" war schon für die Betrachter eine Zumutung, der neue Film "Ferienland Donau Ries 2 – Familie und Freizeit" ist noch eine größere. Werden die Auhausener Filmemacher dafür engagiert mit so einem Produkt die heimatliebenden Bürger zu ärgern? Der ganze Film besteht aus zappelnden Bildern, Sekundenschnitten und unmotivierten Schwenks. Wo bleibt hier auch nur der kleinste Rest von Professionalität?

In so einem Stil dreht Tante Mina, die zu Weihnachten eine Filmkamera geschenkt bekommt. Wer ist für eine derartige Auftragsvergabe zuständig, wer nimmt so ein Machwerk ab und wer bezahlt? Wenn ich jemals in meiner langjährigen Zeit als ZDF-Kameramann solch einen Film abgeliefert hätte, wäre es mein letzter gewesen. Ihr Redakteur Friedrich Woerlein kritisiert, in Anspielungen auf die ganze Wackelei: "Verweile doch, Du bist so schön." Ich gehe eine Schritt weiter: Ab in die Tonne damit.