Kantorei: Abschiedskonzert für Udo Knauer im Juni

Zum letzten Mal liegt das kirchenmusikalische Jahresprogramm der Kantorei St. Georg Nördlingen in der Verantwortung von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer. Er wird am 31. August nach 32 Dienstjahren als Kantor von St. Georg in den Ruhestand gehen. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren um die Wiederbesetzung der Stelle. In der verbleibenden Zeit gibt es noch mehrere musikalische Höhepunkte.

Die musikalischen Veranstaltungen starten mit dem Musical der Kinderkantorei: Am Ende der Faschingsferien 8. und 9. März kommt noch einmal ein „Klassiker“ unter den Kindermusicals auf die Bühne im Gemeindezentrum St. Georg: „Ein Engel?“ handelt von dem etwas aufmüpfigen Engel Angelina, der auf die Erde geschickt wird, um einer gemobbten Schülerin zu helfen. Es war 1999 das erste abendfüllende Musical, mit dem Knauer mit seiner Kinderkantorei von der Kirche ins Gemeindezentrum umgezogen ist, um mit Bühnen- und Lichttechnik eine besondere Atmosphäre zu schaffen.

Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach

Mit der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach am Karfreitag, 18. April um 16 Uhr, kommt als letztes Oratorium unter Knauers Leitung Bachs am größten besetztes oratorisches Werk zur Aufführung. Mit diesem Konzert begeht der Kammerchor St. Georg zugleich sein 30-jähriges Jubiläum. 1995 von Knauer gegründet, hat der Kammerchor - neben der Gestaltung zahlreicher Konzerte und Gottesdienste - auf Konzertreisen auch alle Nördlinger Partnerstädte von Australien bis Kanada besucht. Karten gibt es am 10. März nicht nur in der Tourist-Info Nördlingen, sondern erstmals auch online.

Das Abschiedskonzert Knauers findet am Samstag, 28. Juni, ab 19 Uhr in St. Georg unter dem Titel „Klang und Schmaus im Gotteshaus – ein Fest für alle Sinne“ als lockerer, bunter musikalischer Abend mit Posaunenchor, Kinderkantorei, Sing@Life-Gospelchor, Kammerchor und der Kantorei St. Georg statt. Letztere wird zusammen mit dem Oettinger Bachorchester Chöre aus Händels Messias und die preisgekrönte sinfonische Kantate „La Musica“ des Coburger Komponisten Gerhard Deutschmann aufführen. Zwischen den musikalischen Abschnitten gibt es eine Bewirtung mit Gelegenheit zur Begegnung. Der Abend endet gegen 22.30 Uhr mit einem Nachtgebet. Der Eintritt ist frei, man kann auch einzelnen Abschnitten kommen und gehen.

Posaunenchor spielt am 30. März

Der Posaunenchor St. Georg unter der Leitung von Ute Baierlein lädt am 30. März unter dem Motto „Die Ohren offenhalten“ zu seinem Jahreskonzert ein. Zu Gast ist das Euphonium-Quartett Augsburg unter der Leitung der Nördlingerin Johanna Gehring. Der Sing@Life-Gospelchor veranstaltet sein Singen in der Fußgängerzone unter dem Motto „Just for fun … und einen guten Zweck“ bereits am 9. Juli, denn am 20. Juli findet um 14 Uhr der Verabschiedungsgottesdienst statt. Der letzte konzertante Auftritt von Knauer wird am Samstag, 23. August, sein, wo er die 500. der Orgelmusiken zur Marktzeit in St. Georg spielt, die er 1994 aus der Taufe gehoben hat. Die Reihe startet am 3. Mai samstags um 12 Uhr.

Mehr Details sind im Prospekt „Kirchenmusik Kantorei St. Georg Nördlingen“ zu finden und unter www.musik.sankt-georg-noerdlingen.de. (AZ)