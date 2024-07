Abschluss Montessori Schule Oettingen

Kürzlich fand in der Aula der Montessori-Schule Oettingen die diesjährige Abschlussfeier inklusive Zeugnisvergabe statt. Zu diesem Ereignis kamen etwa 140 Personen, in erster Linie die Absolventen und Absolventinnen mit ihren Familien und Freunden, so dass die Aula bis zum letzten Platz gefüllt war. Neben vielen Pädagogen der Schule nahm außerdem auch Bürgermeister Thomas Heydecker an der Entlassfeier teil.

Montessori-Schule ehrt beste Absolventinnen und Absolventen

Nachdem Schulleiterin Annika Groß den offiziellen Teil eröffnet hatte, gab Klara Mannes ein Musikstück mit ihrer Harfe zum Besten. Daraufhin übergab Bürgermeister Heydecker den „Sozialpreis der Stadt Oettingen“ an Georg Hörner aus der 9. Jahrgangsstufe und Max Riefle aus der 10. Jahrgangsstufe und würdigte hiermit ihr herausragendes soziales Engagement. Es folgten die Ansprachen von Vorstand und Elternbeirat, bei denen jeder Abschlussschüler ein kleines Geschenk überreicht bekam. Der Fleißpreis für besonderes Arbeitsengagement ging in diesem Jahr an Lean Böhler. Danach fand die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse statt, bei der Clara Gebele für den besten Abschluss der 9. Jahrgangsstufe geehrt wurde. Max Riefle und Klara Mannes erhielten eine Ehrung für die besten Abschlüsse der 10. Klasse. Nach äußerst emotionalen und erheiternden Worten der Schüler und Schülerinnen beendete die stellvertretende Schulleitung Tanja Schabert den offiziellen Teil der Feier und lud zum gemütlichen Beisammensein ein.

Für das leibliche Wohl sorgte der „Lieblings Grieche“ mit seinem Food-Truck und bot verschiedene Burger und Kartoffelgerichte an. Der Arbeitskreis Feste überraschte noch mit einem köstlichen Nachspeisenbuffet. Roland Hiller, auch bekannt als Lande, übernahm die musikalische Gestaltung und motivierte mit seiner mitreißenden Musik sowohl Schüler und Schülerinnen als auch Gäste dazu, das Tanzbein zu schwingen.