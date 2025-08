23 Schüler der Maria-Ward-Realschule Wallerstein verabschiedet

Zum Schuljahresende erhielten 23 Schüler der Maria-Ward-Realschule ihre Abschlusszeugnisse. Die Verabschiedung begann mit einem ökumenischen Gottesdienst der gesamten Schulfamilie in der Pfarrkirche, den die Abschlussklasse mit ihren Religionslehrerinnen Irene Pannen und Sabine Laur vorbereitet hatte.

Umrahmt wurde der Rückblick unter dem Motto „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ vom Bläserensemble der Abschlussklasse. Pfarrer Klaus Haimböck ging in seiner Predigt auf das Bild des Hürdenlaufs ein und ergänzte es um wichtige Unterstützer wie Trainer. Zum Abschluss des Gottesdienstes bekamen alle Absolventen den persönlichen Segen von Dekan Jürgen Eichler und Pfarrer Haimböck.

Wallersteins Schulleiter Till Tröster: Niemals mit dem Denken aufhören

Der weltliche Teil der Verabschiedung fand in der Schule statt und wurde von Schulband und Solisten umrahmt. In seiner Abschlussrede griff Schulleiter Till Tröster den Spruch der Abschluss-T-Shirts „stop thinking, start drinking“ in humorvoller Art auf und regte die Absolventen zum Nachdenken über die Schulzeit sowie die nun folgende Zeit an. Mit den Worten Maria Wards „Zeige dich, wie du bist und sei, wie du dich zeigst“ wünschte er ihnen, niemals mit dem Denken aufzuhören und einzigartig zu bleiben. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Daniela Baumann ehrte die Jahrgangsbesten Benedikt Wolf (1,5), Moritz Kienle (1,7) und Joshua Striefler (1,7); Timo Grimm wurde vom Schulleiter für sein langjähriges Engagement in der SMV ausgezeichnet. Bürgermeister Georg Stoller gratulierte dem Jahrgang in seinem Grußwort zum gelungenen Abschluss und sicherte der Schule weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu.

In ihrer Abschlussrede blickten die beiden Klassensprecher Theo Kienle und Ben Frisch besonders auf die schönen Erlebnisse sowie die Hürden ihrer Schulzeit zurück. Sie erinnerten an zahlreiche Ausflüge und bedankten sich bei ihren Eltern. Zum Ende der Rede bedankte sich die Abschlussklasse bei dem gesamten Schulkollegium mit einer Rose. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!