28-Jähriger verursacht absichtlich Unfall bei Munningen

Ein 28-Jähriger soll zwischen Wechingen und Oettingen mit Absicht einen Autounfall verursacht haben. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der Staatsstraße. Der 28-Jährige war in Richtung Oettingen unterwegs und überholte das Auto eines 37-Jährigen. Dieser soll dem 28-Jährigen mit der Lichthupe seinen Unmut ausgedrückt haben. Das wiederum verärgerte wohl den 28-Jährigen, sodass er auf Höhe des Kreisverkehrs bei Munningen dermaßen stark abgebremst haben soll, dass der 37-Jährige ihm hinten auffuhr. Weil der 28-Jährige mit seinem Verhalten den Unfall absichtlich provoziert haben soll, wird nun gegen ihn wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Das Auto des 37-Jährigen war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)

