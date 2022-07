Abtauchen? Gewinnen Sie eine Saisonkarte für das Freibad

Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius lohnt es sich, einmal abzutauchen. Das machen viele Nördlinger und Rieser im Solarbad auf der Marienhöhe. Lucas Steinheber (links) und Mona Scherer (beide aus Birkhausen) tauchten nicht ab, sondern gleich unter und trotzen so der Hitze. Welche Strategie haben Sie bei diesen hohen Temperaturen? Senden Sie uns ein Bild an redaktion@rieser-nachrichten.de und gewinnen Sie eine Familien-Saisonkarte für das Freibad in Nördlingen im Wert von 180 Euro.

Foto: Jochen Aumann