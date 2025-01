Rauchvergiftung nach Rauch im Keller

Zu Rauchentwicklung ist es im Keller eines Wohnhauses in Wallerstein am Dienstagnachmittag gekommen. Der Polizei zufolge geriet ein Akku eines Akkuschraubers während des Ladevorgangs um 16.48 Uhr im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Brand. Dabei kam es zu Rauchentwicklungen und Verrußungen des Kellerraumes. Der 47-jährige Eigentümer zog sich dabei eine Rauchvergiftung zu. (AZ)

