Aktivisten erweitern das Klimacamp verbotenerweise

Mitglieder des Nördlinger Klimacamps haben erneut gegen den Auflagenbescheid des Landratsamtes Donauwörths verstoßen. Das berichtet die Polizei. Im Zeitraum vom vergangenen Montag bis zum vergangenen Donnerstag entfernten sie die von der Stadt Nördlingen angebrachte Versammlungsgrenze. Um das Klimacamp zu vergrößern, erweiterten sie diese unberechtigt, indem sie mit ähnlicher Farbe eine neue Grenze auf die Pflastersteine aufsprühten.

In der Nacht zum Donnerstag hängten Mitglieder des Klimacamps ein Banner in der Deininger Straße auf. Das Banner forderte erneut die Reaktivierung der Hesselbergbahn. Es ist nicht gestattet, außerhalb des Klimacamps Werbematerial anzubringen. In beiden Fällen müssen die verantwortlichen Personen nun mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Bayrische Versammlungsrecht rechnen, so die Polizei weiter. (AZ)