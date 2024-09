Baustellen in Nördlingen: Diese Straßen sind gesperrt

In Nördlingen gibt es derzeit gleich mehrere Baustellen, die Autofahrer auf Umleitungsstrecken zwingen. Eine betrifft eine wichtige Zufahrtsstraße in der Altstadt: die Deininger Straße. Dort wird seit dem vergangenen Montag wieder gearbeitet, dieses Mal im zweiten Abschnitt in Richtung Drehergasse. Die Straße ist in diesem Bereich voll gesperrt. Eine andere Baustelle dagegen soll am kommenden Montag beginnen.

In der Deininger Straße wird derzeit im Auftrag von Erdgas Schwaben die alte Erdgasleitung ausgetauscht, die bisherige war 63 Jahre alt, wie ein Sprecher des Unternehmens unserer Redaktion mitteilte. Die Stadtwerke Nördlingen sanieren in diesem Zug auch ihr Leitungsnetz. Der technische Werkleiter Martin Bickelein sagte auf Anfrage, er gehe davon aus, dass die Arbeiten wohl Mitte Oktober abgeschlossen sein werden. Neben den zentralen Leitungen werden auch die jeweiligen Hausanschlüsse erneuert. Das führt dazu, dass einzelne Gebäude kurzzeitig nicht erreichbar sein können.

Jetzt wird die Henkergasse in Nördlingen gesperrt

Bald beendet ist nach Auskunft der Stadtverwaltung Nördlingen die kleine Umleitung im Herkheimer Viertel. Wegen Erschließungsarbeiten für das Gelände unterhalt der Marienhöhe, auf dem einst die Hopf-Villa stand und auf dem vom Unternehmen Arlt mehrere Häuser gebaut werden, wurde der Herkheimer Weg in diesem Abschnitt zunächst halbseitig gesperrt. Seit dem vergangenen Montag gibt es dort eine Vollsperrung, die Umleitung führt über die Wekhrlinstraße und die Dr.-Hausmann-Straße. Wie die Verwaltung mitteilt, müssen Verkehrsteilnehmer diesen kleinen Umweg aber nur kurz in Kauf nehmen - die Sperrung soll nur bis Freitag andauern.

Nachdem in der Münzgasse die Arbeiten laut einer Pressemitteilung weitgehend abgeschlossen sind, geht es jetzt in der parallel dazu verlaufenden Henkergasse weiter: Das Unternehmen Poro aus Monheim beginnt dort am kommenden Montag, 9. September, mit den Arbeiten. Die Gasse in der Altstadt muss daher vollständig gesperrt werden, im Bereich Münzgasse und An der Reimlinger Mauer ist das Parken weiterhin nicht erlaubt. „Die Firma ist darum bemüht, die Anwohnerinnen und Anwohner so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, jedoch wird es aufgrund der Arbeiten immer wieder zu Behinderungen und Einschränkungen kommen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.