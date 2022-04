Alerheim erwartet Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer

Plus Der Gemeinderat Alerheim verabschiedet den Haushalt für das Jahr 2022. Zudem geht es um die aktuellen Baumaßnahmen in der Gemeinde.

Der Alerheimer Gemeinderat hat über den Etat 2022 entschieden. Die gute Nachricht kam vorweg: So wie die vorläufigen Schätzungen aussehen, werden die Einnahmen bei der Gewerbesteuer dieses Jahr eine neue Rekordsumme erreichen.