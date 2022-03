Alerheim

Alerheim plant, einen Kredit über eine Million Euro aufzunehmen

In der Hauptstraße in Alerheim finden Bauarbeiten statt. Die Gemeinde wird unter anderem in Straßen investieren.

Plus 3,4 Millionen Euro könnte der Alerheimer Verwaltungshaushalt umfassen. In welche Bereiche die Gemeinde investieren will.

Von Friedrich Wörlen

Die Alerheimer Gemeinderäte empfingen in ihrer vergangenen Sitzung einen Stargast: Moritz Gerstner, Geschäftsleitender Beamter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ries, der gute Geist von neun Rieser Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und mit allen Wassern des Kommunalrechts gewaschener „schwäbischer Haushälter“. Sein Thema war: Vorberatung Haushalt der Gemeinde Alerheim 2022. Wie sieht es in der Gemeinde finanziell aus?

