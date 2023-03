Alerheim setzt auf Nahwärme und gründet dazu eine Genossenschaft

Immer mehr Hauseigentümer schließen sich zusammen, um eine nachhaltige Heizlösung zu finden. Alerheim ist bei dieser Aufgabe nun einen Schritt weiter.

Steinhart hat die Bauarbeiten schon abgeschlossen, in Oettingen sind die Interessenten zur Gründung einer weiteren Genossenschaft eingeladen und Alerheim hat die Gründung nun ebenfalls hinter sich. Das Thema Nahwärme boomt – auch im Ries.

Die Genossenschaft "Nahwärme Alerheim" wurde in der dritten Versammlung innerhalb weniger Monate am 2. März gegründet. Etwa 80 Bewohner waren der Einladung gefolgt. Die Vorstellung und Besprechung der Satzung übernahm Max Riedl, Gründungsberater des Genossenschaftsverbands Bayern. Dass er sehr geübt in dieser Aufgabe ist, wurde deutlich an der Geschwindigkeit, mit der er durch die Paragrafen ging. Die wenigen Fragen und Einwände wurden besprochen und als Änderungsvorschläge in die Satzung aufgenommen.

Gründungsmitglieder der Nahwärme-Genossenschaft in Alerheim gefunden

Danach konnten sich die Anwesenden als Gründungsmitglied eintragen und mit einem Anteil von 2000 Euro je Haus die neue Vereinigung unterstützen. Ihre erste "Amtshandlung" war die Wahl der Leitung der Genossenschaft. Aufsichtsräte sind Richard Löfflad, Rainer Hertle, Helmut Mareis und Paul Feistle, die Aufgaben des Vorstands übernehmen Karl Engel, Manuel Rau, Martin Lettenmeier, Manfred Schick.

In Alerheim entsteht eine Nahwärmegenossenschaft. Karl Engel, Manuel Rau, Martin Lettenmeier, Manfred Schick (von links) bilden deren Vorstand. Foto: Gitte Händel

Die Investitionskosten für die Hackschnitzelheizung in Alerheim liegen bei ca. 3,7 Millionen Euro. Sie umfassen Grundstück, Heizzentrale, das fast acht Kilometer lange Netz und die Hausanschlüsse inklusive Pufferspeicher. Die Finanzierung soll durch öffentliche Fördergelder, rund zehn Prozent Fremdkapital und die individuellen Anschlusskosten erfolgen. Sie wurden auf 12.500 Euro geschätzt. Angenommen wurde eine Beteiligung von 110 Einheiten.

64 Menschen unterschreiben Gründungsvertrag in Alerheim

Den Gründungsvertrag haben jetzt 64 Personen unterschrieben. "Die Beteiligung an der Gründungsversammlung und die unmittelbare Unterzeichnung von 64 Personen ist absolut im Rahmen unserer Erwartungen", so Rainer Hertle, der neu gewählte Aufsichtsratsvorsitzende im Nachgang. Auch dass die kommunalen Einrichtungen nicht sofort Mitglied werden können, ist nach Hertles Meinung kein Problem. Sie können später einen Wärmeliefervertrag mit der Genossenschaft abschließen. Bürgermeister Alexander Joas hatte nämlich in der Sitzung darauf hingewiesen, dass die Gemeinde mit ihren Einrichtungen Interesse habe, sich zu beteiligen, die nötigen Beschlüsse aber nicht bis zur Prüfung der Satzung Ende März vorliegen würden.

Zur Gründung der Genossenschaft fanden sich viele Interessierte im Alerheimer Sportheim ein. Foto: Gitte Händel

"Wir werden die nächsten Wochen nutzen, um Gespräche mit allen Interessierten zu führen und Details abzustimmen", so Hertle. Es werde zudem eine Aktualisierung der Machbarkeitsstudie geben. Das Netz könne auch mit weniger Teilnehmern wirtschaftlich betrieben werden. Aber es gilt natürlich: "Je mehr Menschen sich beteiligen, je besser ist es. Wir sind optimistisch, dass wir das Projekt erfolgreich auf den Weg bringen werden!"

Schon vor zehn Jahren wurden Nahwärmenetze im Ries aufgebaut

Nicht nur die eingangs erwähnten Gemeinden packen das Thema Heizen gemeinsam an. In Amerbach wurde im Oktober 2021 das Wärmenetz der Nahwärme Amerbach e.G. offiziell in Betrieb genommen. Öl und Gasheizungen von 18 Haushalten wurden bis dahin durch eine Hackschnitzel-Heizung ersetzt. Parallel dazu wurden die Haushalte mit schnellem Internet versorgt.

Auch in Hohenaltheim ist eine Nahwärme-Genossenschaft gegründet worden. 2019 war das Ziel, dass damit 51 Haushalte jährlich rund 140.000 Liter Heizöl einsparen sollen. Die Wärme kommt von einer Biogasanlage. Die Dorfgemeinschaft aus Niederaltheim hat sich bereits im Frühjahr 2014 dafür entschieden, eine Nahwärmegenossenschaft zu gründen und sich zum Ziel gesetzt, Wärme aus erneuerbaren Energien zu nutzen. Früh damit begonnen haben auch Schwörsheim, Reimlingen und Dürrenzimmern.